ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медикам компенсируют зарплату за время изоляции от COVID-19

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 16:59
Медикам компенсируют зарплату за время изоляции от COVID-19
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В отличие от остальных украинцев медики получат не 50% компенсации, а 100%

Фонд социального страхования Украины выплатит медицинским работникам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период самоизоляции под меднадзором и пребывание в заведениях охраны здоровья. Соответствующий закон вступил в силу 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.

Как отметили в пресс-службе, норма о выплатах медикам содержится в законе о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно закону, размер помощи для медицинских работников не зависит от продолжительности страхового стажа, финансирование осуществляется на основании больничного листка с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". При оформлении заявления-расчета, работодатель указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.

Напомним, право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавиусной инфекции заработка имеют все застрахованные лица. Но размер выплат от фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

По прогнозу ученых КПИ им. Игоря Сикорского, начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины медикизарплатакарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь