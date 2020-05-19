Медикам компенсируют зарплату за время изоляции от COVID-19

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В отличие от остальных украинцев медики получат не 50% компенсации, а 100%

Фонд социального страхования Украины выплатит медицинским работникам компенсацию 100% утраченного ими заработка за период самоизоляции под меднадзором и пребывание в заведениях охраны здоровья. Соответствующий закон вступил в силу 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.

Как отметили в пресс-службе, норма о выплатах медикам содержится в законе о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно закону, размер помощи для медицинских работников не зависит от продолжительности страхового стажа, финансирование осуществляется на основании больничного листка с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". При оформлении заявления-расчета, работодатель указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.

Напомним, право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавиусной инфекции заработка имеют все застрахованные лица. Но размер выплат от фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

По прогнозу ученых КПИ им. Игоря Сикорского, начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Автор: Александр Белоус