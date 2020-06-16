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Кабмін завтра представить порядок виплат сім'ям загиблих від COVID-19 медиків

Новини » Політика     16.06.2020 - 14:33
Кабмін завтра представить порядок виплат сім'ям загиблих від COVID-19 медиків
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Виплати будуть здійснюватися в залежності від того, як заразився медик

Кабінет міністрів України в середу, 17 червня, представить порядок страхових виплат сім'ям загиблих і постраждалих медиків, які борються з COVID-19. В уряді мають намір найближчим часом почати виплати.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

При цьому він зазначив, що виплати будуть здійснені в залежності від того, як заразився медпрацівник - спілкуючись із зараженими з COVID-19 або за інших обставин.

Сім'ям медиків, які померли від коронавіруса під час виконання професійних обов'язків виплатять 1,576 млн гривень. Водночас, у випадку смерті не під час роботи з пацієнтами родичі отримають 210 тисяч гривень. Також передбачені виплати у разі отримання інвалідності від зараження COVID-19.

Нагадаємо, на кінець травня понад 10 тисяч медиків отримали потрійні доплати за березень.

Крім того, що Фонд соцстрахування виплатить медикам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період ізоляції.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнивыплатыКоронавірусмедики
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