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Кабмін завершив аудит виконання планів стійкості, що у пріоритеті

22:08 05.08.2026 Ср
2 хв
Україна готується до проходження зими в умовах російських атак
aimg Олена Бджола
Фото: засідання Кабінету міністрів України 5 серпня (t.me/Koretskyi_official)

Уряд отримав повну картину по всіх напрямках планів стійкості у регіонах. Особлива увага приділяється Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Уряд завершив аудит виконання планів стійкості

Корецький розказав, що підбиті підсумки аудиту планів стійкості:

  • що вже виконано,
  • які роботи тривають,
  • де існують критичні відставання,
  • які рішення необхідно ухвалювати негайно.

Детальну доповідь прем'єр представив сьогодні на засіданні РНБО.

Проаналізовано:

  • обсяги фінансування,
  • потреби,
  • стан реалізації заходів у кожному регіоні.

Також визначено пріоритетні напрямки, які потребують невідкладного посилення.

Окремо проаналізували ситуацію з підготовкою Києва, де масштаб ризиків і загроз найбільший, зауважив Корецький.

Пріоритетами для всіх громад залишаються:

  • захист енергетичних обʼєктів та елементів,
  • розгортання резервних джерел теплопостачання,
  • забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

"Результат має бути один - повна готовність громад до проходження зими в умовах російських терористичних атак і безумовне виконання кожного пункту затверджених планів", - резюмував чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня відбулися екстрені зустрічі Кабінету міністрів із представниками українського бізнесу для пошуку ефективних рішень на тлі посилення російського терору.

Також стало відомо, що уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й. Є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою та окремим особливим рішенням Ставки.

Окрім цього, 3 серпня Кабмін ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі ударів РФ по портах. Воно стосується цін на експорт.

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УкраїнаСергій Корецький