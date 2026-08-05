Кабмін завершив аудит виконання планів стійкості, що у пріоритеті

Також стало відомо, що уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й. Є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою та окремим особливим рішенням Ставки.

Окрім цього, 3 серпня Кабмін ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі ударів РФ по портах. Воно стосується цін на експорт.