Кабмін завершив аудит виконання планів стійкості, що у пріоритеті

Уряд отримав повну картину по всіх напрямках планів стійкості у регіонах. Особлива увага приділяється Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Корецький розказав, що підбиті підсумки аудиту планів стійкості:
Детальну доповідь прем'єр представив сьогодні на засіданні РНБО.
Проаналізовано:
Також визначено пріоритетні напрямки, які потребують невідкладного посилення.
Окремо проаналізували ситуацію з підготовкою Києва, де масштаб ризиків і загроз найбільший, зауважив Корецький.
Пріоритетами для всіх громад залишаються:
"Результат має бути один - повна готовність громад до проходження зими в умовах російських терористичних атак і безумовне виконання кожного пункту затверджених планів", - резюмував чиновник.
Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня відбулися екстрені зустрічі Кабінету міністрів із представниками українського бізнесу для пошуку ефективних рішень на тлі посилення російського терору.
Також стало відомо, що уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й. Є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою та окремим особливим рішенням Ставки.
Окрім цього, 3 серпня Кабмін ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі ударів РФ по портах. Воно стосується цін на експорт.