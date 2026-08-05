Кабмин завершил аудит выполнения планов стойкости, что в приоритете

Также стало известно, что правительство актуализирует госбюджет до конца года и план на 2027 год. Есть дополнительная потребность, вызванная реалиями на поле боя и отдельным особым решением Ставки.

Кроме того, 3 августа Кабмин принял первое решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев на фоне ударов РФ по портам. Оно касается цен на экспорт.