"Реалії на полі бою": Корецький анонсував ревізію держбюджету
Реалії на полі бою вимагають додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році, тому уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького на нараді з послами, яку наводить Інтерфакс-Україна.
Чому знадобилось додаткове фінансування
"Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов'язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони - є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й", - сказав Корецький на нараді з послами в Києві.
Яка підтримка знадобиться від партнерів
Прем'єр наголосив, що в цьому питанні уряду знадобиться підтримка дипломатичного корпусу для забезпечення додаткового фінансування.
Що з російськими активами
Окремим завданням прем'єр виділив використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.
Нагадаємо, Корецький уже неодноразово заявляв про плани реформ на посаді прем'єра. Ще у липні він анонсував оптимізацію держуправління Кабміну, доручивши посилити координацію між відомствами та контроль рішень уряду.
Також нещодавно прем'єр назвав суму, якої не вистачає енергетиці України перед зимою - незабезпечена потреба галузі становить близько 650 мільйонів євро.