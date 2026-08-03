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Кабмін ухвалив екстрене рішення для аграріїв через атаки РФ на порти

21:05 03.08.2026 Пн
2 хв
Це "перша ластівка" з комплексу заходів для підтримки галузі
aimg Олена Бджола
Кабмін ухвалив екстрене рішення для аграріїв через атаки РФ на порти Фото: Уряд ухвалив рішення про екстрену підтримку аграріїв (t.me/Koretskyi_official)
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Кабмін ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі ударів РФ по портах. Воно стосується цін на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Уряд змінив ціни на аграрну продукцію

Кабмін тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції.

Це зроблено для того, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур, зазначив Корецький.

"Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін", - пояснив він.

Це рішення допоможе виробникам розблокувати можливість продавати й експортувати свою продукцію, впевнений прем'єр.

За словами Корецького, це один із практичних кроків підтримки українських виробників та експортерів, що був узгоджених із представниками галузі 2 серпня.

Також прем'єр доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції для підтримки державного виробника.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки аграрної галузі. Зокрема, уряд працює над новими механізмами фінансування виробників спільно з банківським сектором.

Також в Україні розширили програму підтримки для тих громадян, хто планує встановити автономне опалення у будинках.

Крім того, в Україні невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту. Зокрема, це стосується їх утримання та доступу громадян.

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