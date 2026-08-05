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Кабмин завершил аудит выполнения планов стойкости, что в приоритете

22:08 05.08.2026 Ср
2 мин
Украина готовится к прохождению зимы в условиях российских атак
aimg Елена Бджола
Кабмин завершил аудит выполнения планов стойкости, что в приоритете Фото: заседание Кабинета министров Украины 5 августа (t.me/Koretskyi_official)
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Правительство получило полную картину по всем направлениям планов стойкости в регионах. Особое внимание уделяется Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Правительство завершило аудит выполнения планов стойкости

Корецкий рассказал, что подведены итоги аудита планов стойкости:

  • что уже выполнено,
  • какие работы продолжаются,
  • где существуют критические отставания,
  • какие решения нужно принимать немедленно.

Подробный доклад премьер представил сегодня на заседании СНБО.

Проанализировано:

  • объемы финансирования,
  • потребности,
  • состояние реализации мер в каждом регионе.

Также определены приоритетные направления, требующие немедленного усиления.

Отдельно проанализировали ситуацию с подготовкой Киева, где масштаб рисков и угроз наибольший, заметил Корецкий.

Приоритетами для всех громад остаются:

  • защита энергетических объектов и элементов,
  • развертывание резервных источников теплоснабжения,
  • обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры

"Результат должен быть один - полная готовность громад к прохождению зимы в условиях российских террористических атак и безусловное выполнение каждого пункта утвержденных планов", - резюмировал чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа прошли экстренные встречи Кабинета министров с представителями украинского бизнеса для поиска эффективных решений на фоне усиления российского террора.

Также стало известно, что правительство актуализирует госбюджет до конца года и план на 2027 год. Есть дополнительная потребность, вызванная реалиями на поле боя и отдельным особым решением Ставки.

Кроме того, 3 августа Кабмин принял первое решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев на фоне ударов РФ по портам. Оно касается цен на экспорт.

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