Кабмин завершил аудит выполнения планов стойкости, что в приоритете

Правительство получило полную картину по всем направлениям планов стойкости в регионах. Особое внимание уделяется Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа прошли экстренные встречи Кабинета министров с представителями украинского бизнеса для поиска эффективных решений на фоне усиления российского террора.

"Результат должен быть один - полная готовность громад к прохождению зимы в условиях российских террористических атак и безусловное выполнение каждого пункта утвержденных планов", - резюмировал чиновник.

Отдельно проанализировали ситуацию с подготовкой Киева, где масштаб рисков и угроз наибольший, заметил Корецкий.

Также стало известно, что правительство актуализирует госбюджет до конца года и план на 2027 год. Есть дополнительная потребность, вызванная реалиями на поле боя и отдельным особым решением Ставки.

Кроме того, 3 августа Кабмин принял первое решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев на фоне ударов РФ по портам. Оно касается цен на экспорт.