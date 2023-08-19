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Створення національного військового кладовища прискорять. Кабмін ухвалив рішення

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Україна, Субота 19 серпня 2023 17:22
Створення національного військового кладовища прискорять. Кабмін ухвалив рішення Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд України прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Шмигаль повідомив, що в Кабміні прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.

"Маємо гідно вшанувати пам’ять українських героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми назавжди перед ними в боргу", - наголосив прем'єр.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Нагадаємо, Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Ми також писали, що у Верховній раді вже зареєстрований законопроект щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.

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