Кабмін затвердив прогноз курсу долара до гривні на три роки

Документ містить Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі допущення на 2026-2028 роки. Цей прогноз підготовлено Мінекономіки.

Згідно з прогнозом, середній курс долара становитиме:

у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)

у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)

у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

Як наголошується в Бюджетній декларації, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою: за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 гривні за долар, а в середньому за 2024 рік. 40,2 гривні за долар.

"Станом на кінець травня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,5 млрд доларів США. Рекордний рівень резервів зумовлений значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів", - ідеться в документі.

Зміна прогнозу

Таким чином, очікування щодо курсу долара покращилися порівняно з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженою влітку 2024 року.

Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара: