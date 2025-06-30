Кабмин утвердил прогноз курса доллара к гривне на три года

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложил незначительный рост курса доллара к гривне. Это базовый прогноз, который предполагает существенное улучшения ситуации безопасности с 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.
Документ содержит Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины и отдельные допущения на 2026-2028 годы. Этот прогноз подготовлен Минэкономики.
Согласно прогнозу, средний курс доллара составит:
Как отмечается в Бюджетной декларации, ситуация на валютном рынке остается контролируемой итогам мая 2025 года среднемесячное значение обменного курса составило 41,5 гривны за доллар, а в среднем за 2024 год. 40,2 гривны за доллар.
"По состоянию на конец мая 2025 года международные резервы Украины составили 44,5 млрд долларов США. Рекордный уровень резервов обусловлен значительными объемами поступлений от международных партнеров", - говорится в документе.
Таким образом, ожидания по курсу доллара улучшились по сравнению с бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, утвержденной летом 2024 года.
В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара:
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. Ожидается, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 гривен - на декабрь).
Однако этот показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, валютно-курсовая политика НБУ прежде всего нацелена на обеспечение монетарных целей. По его словам, о бюджетный показатель курса гривны к доллару "не является каким-то указателем для Национального банка".
Курс практически не меняется с конца июля прошлого года и на 1 июля 2025 года составляет 41,77 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.