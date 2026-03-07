Замість паперів - "Армія+". Кабмін дав зелене світло реєстру ЗСУ: що зміниться

Зазначається, що реєстр стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і сервісів, зокрема через "Армія+".

Що зміниться для військових та членів їхніх сімей після запуску реєстру:

Менше паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів і даних про себе.

Швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг - насамперед через "Армія+2.

Вищий рівень захисту персональних даних.

Що це дасть Збройним силам:

Єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових.

Якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації.

Ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.

Що це означає для держави:

Узгодженість державних інформаційних систем.

Більше прозорості й точності в даних.

Ефективніше використання державних ресурсів.

Зазначається, що порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них.

Також передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних - зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб - платників податків.

"Це ще один системний крок до сучасної, зручної та безпечної цифрової екосистеми сервісів для українських військових", - зазначили в Міноборони.