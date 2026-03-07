RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Вместо бумаг - "Армия+". Кабмин дал зеленый свет реестру ВСУ: что изменится

11:34 07.03.2026 Сб
3 мин
Военным упростят доступ к услугам, социальным гарантиям и сервисам
aimg Татьяна Степанова
Фото: Кабмин утвердил порядок ведения цифрового реестра военных (Getty Images)

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих - единого цифрового источника данных о военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что реестр станет основой для электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и быстрого доступа к социальным гарантиям и сервисам, в частности через "Армия+".

Что изменится для военных и членов их семей после запуска реестра:

  • Меньше бумажных процедур и повторного представления одних и тех же документов и данных о себе.
  • Более быстрый и простой доступ к социальным гарантиям и цифровым услугам - прежде всего через "Армия+2.
  • Высший уровень защиты персональных данных.

Что это даст Вооруженным силам:

  • Единый, полный и верифицированный источник данных о военных.
  • Более качественные управленческие решения благодаря актуальной информации.
  • Более эффективное использование времени для уполномоченных лиц благодаря автоматизации процессов.

Что это означает для государства:

  • Согласованность государственных информационных систем.
  • Больше прозрачности и точности в данных.
  • Более эффективное использование государственных ресурсов.

Отмечается, что порядок четко определяет правила формирования, обновления, хранения и защиты данных, а также условия доступа к ним.

Также предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных - в частности с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков.

"Это еще один системный шаг к современной, удобной и безопасной цифровой экосистеме сервисов для украинских военных", - отметили в Минобороны.

Цифровизация армии в Украине

Напомним, в 2024 году Украина сделала важные шаги к цифровизации сферы обороны.

Одним из ключевых достижений стала разработка законопроекта о создании Единого государственного реестра военнослужащих, который упростил управление военным учетом и обеспечит надежность хранения персональных данных.

Это решение позволило интегрировать все данные военных в единую систему, что облегчит взаимодействие между различными структурами.

Также начала работу электронная система "Оберег", которая собирает данные обо всех военнообязанных.

Кроме того, было введено мобильное приложение "Армия+", которое позволяет военнослужащим и командирам обмениваться информацией через единый цифровой идентификатор.

Также в Украине начало действовать приложение "Резерв+", целью которого является упрощение учета всех военнообязанных граждан Украины.

С декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров УкраиныМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины