Вместо бумаг - "Армия+". Кабмин дал зеленый свет реестру ВСУ: что изменится
Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих - единого цифрового источника данных о военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Отмечается, что реестр станет основой для электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и быстрого доступа к социальным гарантиям и сервисам, в частности через "Армия+".
Что изменится для военных и членов их семей после запуска реестра:
- Меньше бумажных процедур и повторного представления одних и тех же документов и данных о себе.
- Более быстрый и простой доступ к социальным гарантиям и цифровым услугам - прежде всего через "Армия+2.
- Высший уровень защиты персональных данных.
Что это даст Вооруженным силам:
- Единый, полный и верифицированный источник данных о военных.
- Более качественные управленческие решения благодаря актуальной информации.
- Более эффективное использование времени для уполномоченных лиц благодаря автоматизации процессов.
Что это означает для государства:
- Согласованность государственных информационных систем.
- Больше прозрачности и точности в данных.
- Более эффективное использование государственных ресурсов.
Отмечается, что порядок четко определяет правила формирования, обновления, хранения и защиты данных, а также условия доступа к ним.
Также предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных - в частности с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков.
"Это еще один системный шаг к современной, удобной и безопасной цифровой экосистеме сервисов для украинских военных", - отметили в Минобороны.
Цифровизация армии в Украине
Напомним, в 2024 году Украина сделала важные шаги к цифровизации сферы обороны.
Одним из ключевых достижений стала разработка законопроекта о создании Единого государственного реестра военнослужащих, который упростил управление военным учетом и обеспечит надежность хранения персональных данных.
Это решение позволило интегрировать все данные военных в единую систему, что облегчит взаимодействие между различными структурами.
Также начала работу электронная система "Оберег", которая собирает данные обо всех военнообязанных.
Кроме того, было введено мобильное приложение "Армия+", которое позволяет военнослужащим и командирам обмениваться информацией через единый цифровой идентификатор.
Также в Украине начало действовать приложение "Резерв+", целью которого является упрощение учета всех военнообязанных граждан Украины.
С декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.