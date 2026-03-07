Вместо бумаг - "Армия+". Кабмин дал зеленый свет реестру ВСУ: что изменится

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих - единого цифрового источника данных о военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что реестр станет основой для электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и быстрого доступа к социальным гарантиям и сервисам, в частности через "Армия+".

Что изменится для военных и членов их семей после запуска реестра:

Меньше бумажных процедур и повторного представления одних и тех же документов и данных о себе.

Более быстрый и простой доступ к социальным гарантиям и цифровым услугам - прежде всего через "Армия+2.

Высший уровень защиты персональных данных.

Что это даст Вооруженным силам:

Единый, полный и верифицированный источник данных о военных.

Более качественные управленческие решения благодаря актуальной информации.

Более эффективное использование времени для уполномоченных лиц благодаря автоматизации процессов.

Что это означает для государства:

Согласованность государственных информационных систем.

Больше прозрачности и точности в данных.

Более эффективное использование государственных ресурсов.

Отмечается, что порядок четко определяет правила формирования, обновления, хранения и защиты данных, а также условия доступа к ним.

Также предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных - в частности с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков.

"Это еще один системный шаг к современной, удобной и безопасной цифровой экосистеме сервисов для украинских военных", - отметили в Минобороны.