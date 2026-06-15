Кабмін затвердив нові зарплати та бонуси для військових

В Україні змінили правила грошового забезпечення військових та спецпризначенців. Максимальні виплати на передовій сягатимуть 460 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів № 768.
Уряд запустив дворічний експериментальний проект, який передбачає застосування виплат з 1 червня 2026 року. Розмір виплат залежатиме від місця служби та характеру завдань:
Постанова також вводить разові та добові бойові виплати за успішні операції. За штурм або відновлення власних позицій бійцям доплачуватимуть 20 тисяч гривень на добу, а за захоплення ворожих - 40 тисяч.
За взяття російського військового в полон передбачено 100 тисяч гривень, які розподілять між усіма учасниками операції. Знищення окупанта у стрілецькому чи рукопашному бою принесе 15 тисяч гривень за умови наявності відеофіксації.
При цьому сумарно один військовий не може отримати понад 460 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі майбутньої реформи. Зокрема, для військових, які вже проходять службу, планують запровадити 10-місячний контракт, а мінімальний рівень грошового забезпечення має становити 30 тисяч грн.
Також на початку травня президент Володимир Зеленський оголосив про поетапну "демобілізацію". За його словами, контрактну систему мають посилити таким чином, щоб уже цього року розпочати звільнення мобілізованих зі служби за чітко визначеними часовими критеріями.