Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных

В Украине изменили правила денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев. Максимальные выплаты на передовой будут достигать 460 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров № 768.
Правительство запустило двухлетний экспериментальный проект, предусматривающий выплаты с 1 июня 2026 года. Размер выплат будет зависеть от места службы и характера задач:
Постановление также вводит разовые и суточные боевые выплаты за успешные операции. За штурм или восстановление собственных позиций бойцам будут доплачивать 20 тысяч гривен в сутки, а за захват вражеских - 40 тысяч.
За взятие российского военного в плен предусмотрено 100 тысяч гривен, которые распределят между всеми участниками операции. Уничтожение оккупанта в стрелковом или рукопашном бою принесет 15 тысяч гривен при условии наличия видеофиксации.
При этом в сумме один военный не может получить более 460 тысяч гривен в месяц.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл детали предстоящей реформы. В частности, для военнослужащих, уже проходящих службу, планируется ввести 10-месячный контракт, а минимальный уровень денежного довольствия должен составить 30 тысяч гривен.
Также в начале мая президент Владимир Зеленский объявил о поэтапной "демобилизации". По его словам, контрактную систему должны усилить таким образом, чтобы уже в этом году начать увольнение мобилизованных со службы по четко определенным временным критериям.