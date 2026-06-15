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Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных

16:52 15.06.2026 Пн
2 мин
Какую максимальную сумму военнослужащие смогут получить в месяц?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военнослужащий (Getty Images)

В Украине изменили правила денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев. Максимальные выплаты на передовой будут достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров № 768.

Правительство запустило двухлетний экспериментальный проект, предусматривающий выплаты с 1 июня 2026 года. Размер выплат будет зависеть от места службы и характера задач:

  • Непосредственное участие в боевых действиях - до 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения ежемесячно.
  • Первая линия (до взводного опорного пункта) - 170 тысяч гривен.
  • Вторая линия (до ротного опорного пункта) - 70 тысяч гривен.
  • Пункты управления боевыми подразделениями - 50 тысяч гривен.
  • Тыловые должности инструкторов - от 15 до 30 тысяч гривен, другие должности в тылу - 10 тысяч.

Бонусы за штурмы и пленных

Постановление также вводит разовые и суточные боевые выплаты за успешные операции. За штурм или восстановление собственных позиций бойцам будут доплачивать 20 тысяч гривен в сутки, а за захват вражеских - 40 тысяч.

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За взятие российского военного в плен предусмотрено 100 тысяч гривен, которые распределят между всеми участниками операции. Уничтожение оккупанта в стрелковом или рукопашном бою принесет 15 тысяч гривен при условии наличия видеофиксации.

При этом в сумме один военный не может получить более 460 тысяч гривен в месяц.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл детали предстоящей реформы. В частности, для военнослужащих, уже проходящих службу, планируется ввести 10-месячный контракт, а минимальный уровень денежного довольствия должен составить 30 тысяч гривен.

Также в начале мая президент Владимир Зеленский объявил о поэтапной "демобилизации". По его словам, контрактную систему должны усилить таким образом, чтобы уже в этом году начать увольнение мобилизованных со службы по четко определенным временным критериям.

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