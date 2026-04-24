Кабмін затвердив нові правила для ліцеїв: що зміниться для учнів уже невдовзі

Уряд ухвалив оновлене Положення про ліцей, яке фіксує перехід на трирічну профільну освіту в межах НУШ. Зміни передбачають поділ на кластери, індивідуальні траєкторії для учнів та нові правила вступу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на МОН.
Головне:
Впровадження нових стандартів буде поетапним:
Тепер ліцей зобов'язаний пропонувати не менше трьох профілів навчання. Вони мають охоплювати різні освітні напрямки, що належать до трьох ключових кластерів:
Якщо ліцей є єдиним у громаді, він має забезпечити хоча б по одному профілю з кожного кластеру, щоб у дітей був реальний вибір.
Учні 10-12 класів зможуть самі формувати свій навчальний план через вибіркові предмети. Також передбачено механізм зміни профілю: учень може зробити це за заявою після обов'язкової консультації з фахівцями закладу.
Для поглибленого вивчення предметів ліцеї створюватимуть не лише класи, а й мобільні міжкласні та змінні групи.
Враховуючи воєнний стан, формат навчання та структуру навчального дня ліцеї визначатимуть самостійно, зважаючи на безпекову ситуацію та наявність укриттів. Також у структурі закладів дозволено створювати спеціальні осередки для викладання предмета "Захист України".
Для розширення можливостей учнів ліцеям офіційно дозволено співпрацювати з університетами, бізнесом та іншими освітніми партнерами.
