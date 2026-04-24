Кабмін затвердив нові правила для ліцеїв: що зміниться для учнів уже невдовзі

12:22 24.04.2026 Пт
3 хв
Чи доведеться учням боротися за місце у ліцеї?
aimg Василина Копитко
Нові правила для пілотних закладів почнуть діяти уже з вересня 2026-го (фото: Getty Images)

Уряд ухвалив оновлене Положення про ліцей, яке фіксує перехід на трирічну профільну освіту в межах НУШ. Зміни передбачають поділ на кластери, індивідуальні траєкторії для учнів та нові правила вступу.

Головне:

  • Поетапний запуск: Реформа стартує 1 вересня 2026 року для 150 пілотних закладів, а з 2027-го стане обов’язковою для всіх.
  • Три кластери навчання: Учні обиратимуть між природничо-математичним (STEM), мовно-літературним та соціально-гуманітарним напрямами.
  • Мінімум три профілі: Кожен ліцей мусить пропонувати щонайменше три варіанти спеціалізації для учнів 10-12 класів.
  • Індивідуальний вибір: Школярі зможуть самостійно формувати свій навчальний план і за потреби змінювати профіль навчання.
  • Вступ за конкурсом: Іспити проводитимуть лише тоді, коли кількість заявок перевищує кількість вільних місць.
  • Гнучке оцінювання: Заклади можуть впроваджувати власні шкали (наприклад, рівневу або "зараховано"), але з обов’язковим перерахунком у державний стандарт.
  • Безпековий пріоритет: Формат навчання та графік залежатимуть від ситуації в регіоні та наявності облаштованих укриттів.

Коли запрацюють зміни

Впровадження нових стандартів буде поетапним:

  • З 1 вересня 2026 року - для 150 пілотних закладів по всій Україні.
  • З 1 вересня 2027 року - для всіх академічних ліцеїв країни.

Профілі навчання та кластери

Тепер ліцей зобов'язаний пропонувати не менше трьох профілів навчання. Вони мають охоплювати різні освітні напрямки, що належать до трьох ключових кластерів:

  • Природничо-математичний (STEM).
  • Мовно-літературний.
  • Соціально-гуманітарний.

Якщо ліцей є єдиним у громаді, він має забезпечити хоча б по одному профілю з кожного кластеру, щоб у дітей був реальний вибір.

Індивідуальна траєкторія та гнучкість

Учні 10-12 класів зможуть самі формувати свій навчальний план через вибіркові предмети. Також передбачено механізм зміни профілю: учень може зробити це за заявою після обов'язкової консультації з фахівцями закладу.

Для поглибленого вивчення предметів ліцеї створюватимуть не лише класи, а й мобільні міжкласні та змінні групи.

Правила вступу та оцінювання

  • Конкурс до 10 класу: Проводитиметься лише у разі, якщо кількість охочих перевищує кількість вільних місць. Правила конкурсу ліцей має оприлюднити на сайті за 3 місяці до набору.
  • Шкала оцінок: Заклади можуть обирати між 12-бальною системою, рівневою (П/С/Д/В) або шкалою "зараховано/не зараховано". Проте ліцей мусить мати чітку таблицю переведення своїх оцінок у державну систему.

Безпека та "Захист України"

Враховуючи воєнний стан, формат навчання та структуру навчального дня ліцеї визначатимуть самостійно, зважаючи на безпекову ситуацію та наявність укриттів. Також у структурі закладів дозволено створювати спеціальні осередки для викладання предмета "Захист України".

Для розширення можливостей учнів ліцеям офіційно дозволено співпрацювати з університетами, бізнесом та іншими освітніми партнерами.

Читайте також про те, які пільги діють при вступні у ВНЗ абітурієнтів із ТОТ.

Раніше ми писали про те, які правила вступу у коледжі та кому доведется писати мотиваційні листи.

Більше по темі:
лицейОсвіта в Україні