Кабмин утвердил новые правила для лицеев: что изменится для учеников уже вскоре

Правительство приняло обновленное Положение о лицее, которое фиксирует переход на трехлетнее профильное образование в рамках НУШ. Изменения предусматривают разделение на кластеры, индивидуальные траектории для учеников и новые правила поступления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Главное:
Внедрение новых стандартов будет поэтапным:
Теперь лицей обязан предлагать не менее трех профилей обучения. Они должны охватывать различные образовательные направления, относящиеся к трем ключевым кластерам:
Если лицей является единственным в громаде, он должен обеспечить хотя бы по одному профилю из каждого кластера, чтобы у детей был реальный выбор.
Ученики 10-12 классов смогут сами формировать свой учебный план через выборочные предметы. Также предусмотрен механизм изменения профиля: ученик может сделать это по заявлению после обязательной консультации со специалистами заведения.
Для углубленного изучения предметов лицеи будут создавать не только классы, но и мобильные межклассные и сменные группы.
Учитывая военное положение, формат обучения и структуру учебного дня лицеи будут определять самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью и наличие укрытий. Также в структуре учреждений разрешено создавать специальные ячейки для преподавания предмета "Защита Украины".
Для расширения возможностей учащихся лицеям официально разрешено сотрудничать с университетами, бизнесом и другими образовательными партнерами.
