Кабмин утвердил новые правила для лицеев: что изменится для учеников уже вскоре

Главное: Поэтапный запуск: Реформа стартует 1 сентября 2026 года для 150 пилотных заведений, а с 2027-го станет обязательной для всех.

Три кластера обучения: Ученики будут выбирать между естественно-математическим (STEM), языково-литературным и социально-гуманитарным направлениями.

Минимум три профиля: Каждый лицей должен предлагать не менее трех вариантов специализации для учеников 10-12 классов.

Индивидуальный выбор: Школьники смогут самостоятельно формировать свой учебный план и при необходимости менять профиль обучения.

Поступление по конкурсу: Экзамены будут проводить только тогда, когда количество заявок превышает количество свободных мест.

Гибкое оценивание: Учреждения могут внедрять собственные шкалы (например, уровневую или "зачтено"), но с обязательным пересчетом в государственный стандарт.

Приоритет безопасности: Формат обучения и график будут зависеть от ситуации в регионе и наличия обустроенных укрытий.

Когда заработают изменения

Внедрение новых стандартов будет поэтапным:

С 1 сентября 2026 года - для 150 пилотных заведений по всей Украине.

С 1 сентября 2027 года - для всех академических лицеев страны.

Профили обучения и кластеры

Теперь лицей обязан предлагать не менее трех профилей обучения. Они должны охватывать различные образовательные направления, относящиеся к трем ключевым кластерам:

Естественно-математический (STEM).

Языково-литературный.

Социально-гуманитарный.

Если лицей является единственным в громаде, он должен обеспечить хотя бы по одному профилю из каждого кластера, чтобы у детей был реальный выбор.

Индивидуальная траектория и гибкость

Ученики 10-12 классов смогут сами формировать свой учебный план через выборочные предметы. Также предусмотрен механизм изменения профиля: ученик может сделать это по заявлению после обязательной консультации со специалистами заведения.

Для углубленного изучения предметов лицеи будут создавать не только классы, но и мобильные межклассные и сменные группы.

Правила поступления и оценивания

Конкурс в 10 класс: Будет проводиться только в случае, если количество желающих превышает количество свободных мест. Правила конкурса лицей должен обнародовать на сайте за 3 месяца до набора.

Будет проводиться только в случае, если количество желающих превышает количество свободных мест. Правила конкурса лицей должен обнародовать на сайте за 3 месяца до набора. Шкала оценок: Учреждения могут выбирать между 12-балльной системой, уровневой (П/С/Д/В) или шкалой "зачтено/не зачтено". Однако лицей должен иметь четкую таблицу перевода своих оценок в государственную систему.

Безопасность и "Защита Украины"

Учитывая военное положение, формат обучения и структуру учебного дня лицеи будут определять самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью и наличие укрытий. Также в структуре учреждений разрешено создавать специальные ячейки для преподавания предмета "Защита Украины".

Для расширения возможностей учащихся лицеям официально разрешено сотрудничать с университетами, бизнесом и другими образовательными партнерами.