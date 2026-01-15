ua en ru
Кабмин запустил круглосуточный штаб для ликвидации последствий ударов по энергообъектам Киева

Киев, Четверг 15 января 2026 13:27
UA EN RU
Кабмин запустил круглосуточный штаб для ликвидации последствий ударов по энергообъектам Киева Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. Сегодня, 15 января, состоялось его первое заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7. Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", - говорится в его заявлении.

Шмыгаль рассказал, что на заседании о принятых мерах доложили ГСЧС, МВД, представители местного самоуправления Киева и области.

Кроме того, обсуждены шаги, которые необходимы для быстрого ремонта энергетических объектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи.

"Отдельное внимание - усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса", - отметил министр.

Удары РФ по Киеву

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Так, во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.

Кроме того, вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

Ранее, 13 января, российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. Так, по столице были запущены баллистические ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.

Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

РБК-Украина ранее писало, что 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшиться уже с вечера 15 января.

