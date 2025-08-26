Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу: отримати можна до мільйона гривень

Креативний бізнес в Україні зможе отримати гранти до 1 млн гривень. Уряд запустив спеціальні умови в рамках програми "Власна Справа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Як зазначила прем'єр, тепер креативні підприємці можуть отримати такі гранти:
Така програма, зокрема, охоплює:
За словами Свириденко, за три роки роботи програми "Власна Справа" 28 тисяч українців отримали гранти на заснування або розвиток свого бізнесу. При цьому учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.
Нагадаємо, в Україні також передбачені гранти на навчання для студентів.
Така фінансова допомога частково або повністю покриває витрати на навчання за контрактом.
