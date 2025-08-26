UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу: отримати можна до мільйона гривень

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Креативний бізнес в Україні зможе отримати гранти до 1 млн гривень. Уряд запустив спеціальні умови в рамках програми "Власна Справа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Як зазначила прем'єр, тепер креативні підприємці можуть отримати такі гранти:

  • 100 тисяч гривень - для фрілансерів-ФОПів;
  • 200 тисяч гривень - для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
  • 500 тисяч гривень - за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
  • 1 млн грн - за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Така програма, зокрема, охоплює:

  • кіно та відеоіндустрію;
  • бібліотеки;
  • музеї;
  • театри;
  • архітектуру;
  • дизайн;
  • медіа;
  • фотографію;
  • розробку ігор і ПЗ;
  • PR і рекламу;
  • індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.

За словами Свириденко, за три роки роботи програми "Власна Справа" 28 тисяч українців отримали гранти на заснування або розвиток свого бізнесу. При цьому учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.

Гранти на навчання

Нагадаємо, в Україні також передбачені гранти на навчання для студентів.

Така фінансова допомога частково або повністю покриває витрати на навчання за контрактом.

Більш детально про програму - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес