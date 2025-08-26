Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу: отримати можна до мільйона гривень

Як зазначила прем'єр, тепер креативні підприємці можуть отримати такі гранти:

100 тисяч гривень - для фрілансерів-ФОПів;

200 тисяч гривень - для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тисяч гривень - за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн - за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Така програма, зокрема, охоплює:

кіно та відеоіндустрію;

бібліотеки;

музеї;

театри;

архітектуру;

дизайн;

медіа;

фотографію;

розробку ігор і ПЗ;

PR і рекламу;

індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.

За словами Свириденко, за три роки роботи програми "Власна Справа" 28 тисяч українців отримали гранти на заснування або розвиток свого бізнесу. При цьому учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.