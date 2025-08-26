Кабмин запустил новые гранты для креативного бизнеса: получить можно до миллиона гривен

Креативный бизнес в Украине сможет получить гранты до 1 млн гривен. Правительство запустило специальные условия в рамках программы "Власна Справа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Как отметила премьер, теперь креативные предприниматели могут получить такие гранты:
Такая программа, в частности, охватывает:
По словам Свириденко, за три года работы программы "Власна Справа" 28 тысяч украинцев получили гранты на основание или развитие своего бизнеса. При этом участники боевых действий получили более 2 тысяч грантов.
Напомним, в Украине также предусмотрены гранты на обучение для студентов.
Такая финансовая помощь частично или полностью покрывает расходы на обучение по контракту.
