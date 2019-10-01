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Кабмин запустит в работу новую таможню с ноября

Новости » Экономика    01.10.2019 - 04:19
Кабмин запустит в работу новую таможню с ноября
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

В общем на перезапуск таможни и власти в целом правительство выделило несколько месяцев

Начиная с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

В целом, по словам Гончарука, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.

"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем... Невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ... Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого... Если сотрудничество под координацией президента будет организовано, то это явление уйдет в прошлое", - сказал премьеер.

Напомним, ранее Гончарук сообщал, что Кабмин не планирует повышать налоги и нагружать бизнес дополнительными выплатами.

Добавим, недавно сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в служебных помещениях Житомирской таможни и разоблачили центр минимизации налоговых платежей. Центр растаможивал транспортные средства по заниженной оценочной стоимостью. В результате бюджет государства недополучил около 10 миллионов гривен.

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