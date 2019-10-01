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СБУ во время обысков в Житомирской таможне разоблачила коррупционную схему

Новости » Экономика    01.10.2019 - 03:31
СБУ во время обысков в Житомирской таможне разоблачила коррупционную схему
Фото: разоблачение центра (СБУ)

СБУ обнаружила центр, который растаможивал машины по заниженной оценочной стоимостью

Сотрудники Службы безопасности Украины провели полтора десятка обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях и разоблачили центр минимизации налоговых платежей. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Установлено, что центр растаможивал транспортные средства по заниженной оценочной стоимостью. Выяснено, что группа лиц зарегистрировала несколько субъектов хозяйствования-резидентов в Житомире и Ровно и компаний-нерезидентов в оффшорных зонах.

"Реквизиты этих компаний дельцы использовали во время импорта автомобилей из государств Евросоюза. При этом за счет занижения стоимости транспортных средств и соответственно уменьшения обязательных таможенных платежей в государственный бюджет машины "дешевели" фактически вдвое", - отмечает СБУ.

Используя эту схему, злоумышленники ввезли более 400 автомобилей: грузовиков, автобусов, микроавтобусов, пассажирских автомобилей. Таким образом бюджет государства недополучил около 10 миллионов гривен обязательных таможенных платежей и сборов.

Во время обысков в Житомирской таможне оперативники изъяли черновые записи, регистрационные и бухгалтерские документы, документы таможенного оформления и печати фирм. Изъято также оргтехнику, на которой изготавливалась документация и т. п.

"Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни", - доали в СБУ.

Напомним, в Сумской области СБУ блокировала масштабные поставки контрафактного метилового спирта из России, которые действовали в течение 2018-2019 годов.

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