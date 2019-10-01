ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін запустить в роботу нову митницю з листопада

Новини » Економіка    01.10.2019 - 04:19
Кабмін запустить в роботу нову митницю з листопада
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загалом на перезапуск митниці та влади загалом уряд виділив кілька місяців

Починаючи з 1 листопада цього року Кабінет міністрів України планує запустити роботу нової митниці. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Загалом, за словами Гончарука, уряду необхідно ще кілька місяців задля завершення перезавантаження митниці зорема і влади загалом.

"Ми сподіваємося, що 1 листопада ми запустимо нову митницю, і ви відчуєте зміни. Зараз досі на митниці працюють корупціонери, ми це знаємо... Неможливо побороти контрабанду, яку контролює прокуратура, СБУ силами міністерства фінансів… Я переконаний, що нинішні очільники відрізняються за якостями від тих, хто очолював до цього... Якщо співпраця під координацією президента буде організована, то це явище відійде в минуле", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гончарук повідомляв, що Кабмін не планує підвищувати податки та навантажувати бізнес додатковими виплатами.

Додамо, нещодавно співробітники Служби безпеки України провели обшуки у службових приміщеннях Житомирської митниці і викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів. Центр розмитнював транспортні засоби за заниженою оціночною вартістю. У результаті бюджет держави недоотримав приблизно 10 мільйонів гривень.

В уряді заявили, що не підвищуватимуть податки  У Кабміні анонсували підготовку пакету законів про поводження з відходами
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнимитницяПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся