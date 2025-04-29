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Військовослужбовців ТЦК почнуть відправляти на фронт: хто потрапить під нове правило

Вівторок 29 квітня 2025 17:04
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Військовослужбовців ТЦК почнуть відправляти на фронт: хто потрапить під нове правило Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У територіальних центрах комплектування працюватиме більше людей із бойовим досвідом. Деяких військовослужбовців ТЦК відправлять на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Як пише Генштаб, згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі відбувається перевірка комплектування ТЦК особовим складом із бойовим досвідом.

"Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду і відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби в частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій", - уточнило військове командування.

При цьому на вакантні посади призначатимуть воїнів, які дістали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть служити в бойових підрозділах.

Координує такий процес один із заступників начальника Генштабу ЗСУ. Який саме - не уточнюється.

У чому причина рішення

У Генштабі пояснили, що метою такого рішення військового командування є покращення якості роботи ТЦК. У територіальних центрах комплектування хочуть забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах.

Зокрема, з 2022 по 2025 рік уже було проведено ротацію всіх керівників ТЦК. Майже 70% військовослужбовців ТЦК мають бойовий досвід. При цьому ті воїни, які дістали поранення, становлять близько половини всього особового складу територіальних центрів комплектування.

Водночас 20% персоналу ТЦК - це цивільні, тобто працівники Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше в ТЦК пояснили, чим відрізняється робота військових і цивільних у військкоматах.

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