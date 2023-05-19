Кабмін залучає нові кошти до бюджету України: куди витратять

Кабінет міністрів залучає додаткові фінансові ресурси від міжнародних партнерів до державного бюджету України. Їх спрямують, зокрема, на виплати зарплат та пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Насамперед даємо згоду на участь України в європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи". Це шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року - майже 21 млрд євро", - сказав Шмигаль.

Окрім того, уряд ухвалює рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 млн доларів та гранту на 1,2 млрд доларів. Прем'єр зазначив, що це частина великого проєкту співпраці загальним обсягом 16,4 млрд доларів та 1,4 млрд євро. Так, кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та медицину.

До того ж Кабмін ухвалює угоду про залучення позики на 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення. Кошти спрямують на посилення соціального захисту та відновлення України.