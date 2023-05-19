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Кабмин привлекает новые средства в бюджет Украины: куда потратят

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 16:19
Кабмин привлекает новые средства в бюджет Украины: куда потратят Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров привлекает дополнительные финансовые ресурсы от международных партнеров в государственный бюджет Украины. Их направят, в частности, на выплаты зарплат и пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Прежде всего даем согласие на участие Украины в европейской программе "Механизм "Соединение Европы". Это путь к финансированию со стороны ЕС развития современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы к 2027 году - почти 21 млрд евро", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, правительство принимает решение о привлечении займа от Международного банка реконструкции и развития на 500 млн долларов и гранта на 1,2 млрд долларов. Премьер отметил, что это часть крупного проекта сотрудничества общим объемом 16,4 млрд долларов и 1,4 млрд евро. Так, средства идут на выплату зарплат, пенсий, социальной помощи и медицину.

К тому же Кабмин принимает соглашение о привлечении займа на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления. Средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановления Украины.

Напомним, с начала 2023 года Украина получила 17 млрд долларов помощи от международных партнеров.

Между тем, ЕС может выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине.

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Денис Шмыгаль
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