Боррель пропонує ЄС виділити ще 3,5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Reuters

Сьогодні, 17 травня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував Європейському союзу додати 3,5 мільярда євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, Боррель попросив уряди ЄС надати більше грошей для Європейського фонду миру (EPF), який уже виділив близько 4,6 мільярда євро військової допомоги Україні.

Анонімне джерело ЄС повідомило, що Боррель вирішив попросити більше грошей, оскільки фонд вичерпувався, а Служба зовнішньої політики ЄС хотіла бути впевненою, що у нього достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам, а також Україні.

"Треба поповнювати... Суть Європейського фонду миру... має універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський Союз", - сказав чиновник.

Детальніше про фонд

Фонд заснований у 2021 році, був задуманий як спосіб для ЄС допомогти країнам, що розвиваються, купувати військову техніку. Але 27-членний союз швидко вирішив використати це для доставки зброї в Україну після вторгнення Росії в лютому минулого року.

Фонд є окремим від бюджету ЄС, який своєю чергою не має права фінансувати військові операції. Війна призвела до того, що EPF спалив готівку набагато швидше, ніж планувалося спочатку.

Нагадаємо, 15 травня, Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Сьогодні ж в Угорщині висунули умову, за якої розблокують виділення нового траншу допомоги Україні від ЄС

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Додамо, що на початку травня Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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