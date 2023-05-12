Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян Росії та Білорусі

У п'ятницю, 12 травня, Кабінет міністрів підтримав зміни до постанови "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Змінами введено заборону здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Росії та Білорусі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Також закупівлі забороняється проводити у:

юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Росії та Білорусі;

юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є РФ/громадянин РФ/РБ (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);

юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Росії та Білорусі, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Викладено в новій редакції Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", - написав Мельник.

Що призвело до таких змін?

Як повідомлялось, в січні минулого року Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

В ЗМІ 21 січня масово поширилася інформація про те, що в Міністерстві оборони України нібито закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче в порівнянні з цінами в магазинах столиці.

За даними журналістів, вони нібито отримали в розпорядження копію угоди Міноборони про закупівлю харчів на понад 13 мільярдів гривень.

Вже 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. На наступний день звільнили з посади й директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

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