Кабмін заборонив відключати світло і газ боржникам, але не всім

Фото: боржники на прифронтових територіях залишаться зі світлом і газом (Getty Images)

Кабмін заборонив відключати боржників на прифронтових територіях від світла і газу під час майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.

Вона зазначила, що Кабмін доручив профільним органам розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону. Вони мають зробити це з урахуванням актуальної ситуації у кожному прифронтовому регіоні. "Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - наголосила Свириденко. За її словами, мета цього рішення - забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури України в зимовий період, а також забезпечити громадян теплом і світлом, незалежно від ворожих атак.