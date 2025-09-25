Кабмин запретил отключать свет и газ должникам, но не всем

Фото: должники на прифронтовых территориях останутся со светом и газом (Getty Images)

Кабмин запретил отключать должников на прифронтовых территориях от света и газа во время следующего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Она отметила, что Кабмин поручил профильным органам разработать планы для стабильного прохождения отопительного сезона. Они должны сделать это с учетом актуальной ситуации в каждом прифронтовом регионе. "Поставка света и газа должна быть бесперебойной, поэтому отключения за долги, которые накопились во время военного положения, недопустимы. Правительство дало соответствующее поручение", - подчеркнула Свириденко. По ее словам, цель этого решения - обеспечить стабильную работу энергетической инфраструктуры Украины в зимний период, а также обеспечить граждан теплом и светом, независимо от вражеских атак.