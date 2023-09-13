Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список обмежень

Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:

національну та іноземну валюти;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

технічні засоби негласного одержання інформації,

біологічні агенти.

Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

вогнепальну зброю усіх видів,

основні частини зброї,

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,

патрони до них,

холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,

вибухові речовини або вибухові пристрої,

легкозаймисті або інші небезпечні речовини,

наркотичні засоби,

психотропні речовини,

прекурсори,

радіоактивні речовини,

паспорт, трудову книгу та низку документів,

токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.

"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що державний ПриватБанк до кінця року надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою" безкоштовно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.

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