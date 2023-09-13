Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список обмежень

Кабінет міністрів України ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:
Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку", - йдеться в постанові.
Нагадаємо, раніше ми писали, що державний ПриватБанк до кінця року надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою" безкоштовно.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.