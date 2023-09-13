RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список ограничений

Фото: Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, по Украине запрещается пересылать, в частности:

  • национальную и иностранную валюты; 
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • технические средства негласного получения информации,
  • биологические агенты.

В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • огнестрельное оружие всех видов,
  • основные части оружия,
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия,
  • патроны к ним,
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
  • взрывчатые вещества или взрывные устройства,
  • легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
  • наркотические средства,
  • психотропные вещества,
  • прекурсоры,
  • радиоактивные вещества,
  • паспорт, трудовую книжку и ряд документов,
  • токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.

"В случае выявления в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее мы писали, что государственный ПриватБанк до конца года будет отправлять перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрпоштаНова пошта