"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме посилки для військових: як оформити
Один з двох найбільших поштових операторів України "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Для цього потрібно:
- - заповнити форму за посиланням;
- - вказати для якого підрозділу доставка;
- - отримати промокод.
Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.
У прес-службі звертають увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.
Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підвищила тарифи з 1 січня 2023 року. Вартість зросла на 20% і вище.
Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.