Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список обмежень
Кабінет міністрів України ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:
- національну та іноземну валюти;
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- технічні засоби негласного одержання інформації,
- біологічні агенти.
Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
- вогнепальну зброю усіх видів,
- основні частини зброї,
- пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
- патрони до них,
- холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,
- вибухові речовини або вибухові пристрої,
- легкозаймисті або інші небезпечні речовини,
- наркотичні засоби,
- психотропні речовини,
- прекурсори,
- радіоактивні речовини,
- паспорт, трудову книгу та низку документів,
- токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.
"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку", - йдеться в постанові.
Нагадаємо, раніше ми писали, що державний ПриватБанк до кінця року надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою" безкоштовно.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.
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