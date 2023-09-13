Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список ограничений

Кабинет министров Украины ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, по Украине запрещается пересылать, в частности:

национальную и иностранную валюты;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;

оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

технические средства негласного получения информации,

биологические агенты.

В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

огнестрельное оружие всех видов,

основные части оружия,

устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия,

патроны к ним,

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,

взрывчатые вещества или взрывные устройства,

легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,

наркотические средства,

психотропные вещества,

прекурсоры,

радиоактивные вещества,

паспорт, трудовую книжку и ряд документов,

токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.

"В случае выявления в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее мы писали, что государственный ПриватБанк до конца года будет отправлять перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.

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