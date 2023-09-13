Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список ограничений
Кабинет министров Украины ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, по Украине запрещается пересылать, в частности:
- национальную и иностранную валюты;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- технические средства негласного получения информации,
- биологические агенты.
В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
- огнестрельное оружие всех видов,
- основные части оружия,
- устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия,
- патроны к ним,
- холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
- взрывчатые вещества или взрывные устройства,
- легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
- наркотические средства,
- психотропные вещества,
- прекурсоры,
- радиоактивные вещества,
- паспорт, трудовую книжку и ряд документов,
- токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.
"В случае выявления в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.
Напомним, ранее мы писали, что государственный ПриватБанк до конца года будет отправлять перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.
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