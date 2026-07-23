Кабмін взявся готувати держбюджет-2027: три його ключові завдання

"Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу", - наголосив він.

Прем’єр зазначив, що головним завданням уряду є надання готового проєкту держбюджету на розгляд до Верховної Ради у чітко визначений законом строк, а саме до 15 вересня.

За словами Корецького, новий документ формуватиметься навколо трьох ключових завдань держави:

зміцнення обороноздатності України;

забезпечення фінансової стійкості;

реалізації продуманої соціальної політики.

Нагадаємо, в Україні готують оновлення кадрової політики Кабміну та перегляд принципів роботи міністерств.

Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо комплексного аналізу діяльності всіх міністерств. До цього процесу можуть долучити Державну аудиторську службу.