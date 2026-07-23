Кабмин принялся готовить госбюджет-2027: три его ключевые задачи

"Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что главной задачей правительства является предоставление готового проекта госбюджета на рассмотрение Верховной Рады в четко определенный законом срок, а именно до 15 сентября.

По словам Корецкого, новый документ будет формироваться вокруг трех ключевых задач государства:

укрепления обороноспособности Украины;

обеспечения финансовой стойкости;

реализации продуманной социальной политики.

Напомним, в Украине готовят обновление кадровой политики Кабмина и пересмотр принципов работы министерств.

Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по комплексному анализу всех министерств. К этому процессу могут приобщить Государственную аудиторскую службу.