Кабмин принялся готовить госбюджет-2027: три его ключевые задачи

В Украине официально началась подготовка проекта Государственного бюджета на 2027 год. Правительство определило дедлайн для министерств и ключевые задачи документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
"Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что главной задачей правительства является предоставление готового проекта госбюджета на рассмотрение Верховной Рады в четко определенный законом срок, а именно до 15 сентября.
По словам Корецкого, новый документ будет формироваться вокруг трех ключевых задач государства:
Напомним, в Украине готовят обновление кадровой политики Кабмина и пересмотр принципов работы министерств.
Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по комплексному анализу всех министерств. К этому процессу могут приобщить Государственную аудиторскую службу.
Отметим, что после своего назначения Корецкий отметил, что ключевыми задачами нового правительства станет полное обеспечение потребностей Сил обороны Украины и усиление возможностей украинского ОПК.
Кроме того, Кабмин сосредоточится на подготовке страны к отопительному сезону, а также реализации мер по поддержке граждан и бизнеса.