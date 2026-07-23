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Кабмин принялся готовить госбюджет-2027: три его ключевые задачи

13:19 23.07.2026 Чт
1 мин
Предложения от министерств должны поступить уже в ближайшие дни
aimg Валерий Ульяненко
Кабмин принялся готовить госбюджет-2027: три его ключевые задачи Фото: Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)
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В Украине официально началась подготовка проекта Государственного бюджета на 2027 год. Правительство определило дедлайн для министерств и ключевые задачи документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

"Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что главной задачей правительства является предоставление готового проекта госбюджета на рассмотрение Верховной Рады в четко определенный законом срок, а именно до 15 сентября.

По словам Корецкого, новый документ будет формироваться вокруг трех ключевых задач государства:

  • укрепления обороноспособности Украины;
  • обеспечения финансовой стойкости;
  • реализации продуманной социальной политики.

Напомним, в Украине готовят обновление кадровой политики Кабмина и пересмотр принципов работы министерств.

Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по комплексному анализу всех министерств. К этому процессу могут приобщить Государственную аудиторскую службу.

Отметим, что после своего назначения Корецкий отметил, что ключевыми задачами нового правительства станет полное обеспечение потребностей Сил обороны Украины и усиление возможностей украинского ОПК.

Кроме того, Кабмин сосредоточится на подготовке страны к отопительному сезону, а также реализации мер по поддержке граждан и бизнеса.

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