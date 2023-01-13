Кабмін взявся за дерегуляцію в Україні: що відомо
У п'ятницю, 13 січня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення утворити міжвідомчу групу, яка займеться дерегуляцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Наостанок зупинюся ще на одному важливому рішенні, яке ми сьогодні затвердимо і яке стосується однієї з найважливіших реформ у сфері покращення бізнес-клімату. Мова йде про дерегуляцію", - заявив Шмигаль.
За його словами, зараз в Україні існує практично 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.
"У нас є політична воля і політичне рішення все це радикально скоротити. Для цього сьогодні створюємо міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом всіх цих інструментів контролю і регулювання", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, що у четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
Український бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у грудні 2022 року знизився до 42,2 пунктів із 42,7 у листопаді.
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