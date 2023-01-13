ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін взявся за дерегуляцію в Україні: що відомо

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 13 січня 2023 17:55
Кабмін взявся за дерегуляцію в Україні: що відомо Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 13 січня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення утворити міжвідомчу групу, яка займеться дерегуляцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Наостанок зупинюся ще на одному важливому рішенні, яке ми сьогодні затвердимо і яке стосується однієї з найважливіших реформ у сфері покращення бізнес-клімату. Мова йде про дерегуляцію", - заявив Шмигаль.

За його словами, зараз в Україні існує практично 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.

"У нас є політична воля і політичне рішення все це радикально скоротити. Для цього сьогодні створюємо міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом всіх цих інструментів контролю і регулювання", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що у четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Український бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у грудні 2022 року знизився до 42,2 пунктів із 42,7 у листопаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України бизнес
NEWS
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам