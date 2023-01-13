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Кабмин взялся за дерегуляцию в Украине: что известно

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Украина, Пятница 13 января 2023 17:55
Кабмин взялся за дерегуляцию в Украине: что известно Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 13 января, Кабинет министров Украины принял решение образовать межведомственную группу, которая займется дерегуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В заключение остановлюсь еще на одном важном решении, которое мы сегодня утвердим и которое касается одной из важнейших реформ в сфере улучшения бизнес-климата. Речь идет о дерегуляции", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время в Украине существует практически 1000 инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а еще десятки деклараций, выводов, удостоверений и свидетельств.

"У нас есть политическая воля и политическое решение все это радикально сократить. Для этого сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется пересмотром всех инструментов контроля и регулирования", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что в четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Украинский бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в декабре 2022 года снизился до 42,2 пункта с 42,7 в ноябре.

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