Кабмин взялся за дерегуляцию в Украине: что известно
В пятницу, 13 января, Кабинет министров Украины принял решение образовать межведомственную группу, которая займется дерегуляцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"В заключение остановлюсь еще на одном важном решении, которое мы сегодня утвердим и которое касается одной из важнейших реформ в сфере улучшения бизнес-климата. Речь идет о дерегуляции", - заявил Шмыгаль.
По его словам, в настоящее время в Украине существует практически 1000 инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а еще десятки деклараций, выводов, удостоверений и свидетельств.
"У нас есть политическая воля и политическое решение все это радикально сократить. Для этого сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется пересмотром всех инструментов контроля и регулирования", - добавил Шмыгаль.
Напомним, что в четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Украинский бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в декабре 2022 года снизился до 42,2 пункта с 42,7 в ноябре.
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