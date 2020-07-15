Кабмин выделил деньги на повышение зарплат медикам: на сколько возрастут выплаты

Кабинет министров выделил средства на повышение зарплаты медицинских работников с 1 сентября. Повышение произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает правительственный портал.

"19 июня было принято решение о системном повышении зарплаты всем медицинским работникам... Сегодня мы выделили конкретный финансовый ресурс на оплату труда с 1 сентября. Это системное решение, чтобы двигаться к тому, чтобы зарплата медиков была на высоком уровне", - сказал глава Минздрава.

По его словам, зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тысячи гривен, среднего медицинского персонала - на около 2,5 тысячи, а младшего медицинского персонала - на около 1250 гривен.

Средства, как пояснил Степанов, направят в учреждения здравоохранения, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, через Минздрав; а также в учреждения здравоохранения коммунальной собственности через НСЗУ (так называемый мотивационный пакет) или структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской госадминистраций.

Напомним, медикам с 1 сентября повысят заработную плату на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.