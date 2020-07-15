Кабмін виділив гроші на підвищення зарплат медикам: на скільки зростуть виплати

Кабінет міністрів виділив кошти на підвищення зарплати медичних працівників з 1 вересня. Підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає урядовий портал.

"19 червня було прийняте рішення щодо системного підвищення зарплати всім медичним працівникам... Сьогодні ми виділили конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня. Це системне рішення, щоб рухатися до того, аби зарплата медиків була на високому рівні", - сказав очільник МОЗ.

За його словами, зарплата лікаря у середньому зросте на 3,5 тисячі гривень, середнього медичного персоналу - на близько 2,5 тисячі, а молодшого медичного персоналу - на близько 1250 гривень.

Кошти, як пояснив Степанов, направлять до закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, через МОЗ; а також до закладів охорони здоров’я комунальної власності через НСЗУ (так званий мотиваційний пакет) або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій.

Нагадаємо, медикам з 1 вересня підвищать заробітну плату на 25, 50 та 70% в залежності від їхньої категорії.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2020 року зарплата у сфері "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.