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Кабмин выделил более 5 млн гривен пострадавшим участникам АТО

Новости » Общество    21.08.2019 - 17:32
Кабмин выделил более 5 млн гривен пострадавшим участникам АТО
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Деньги выделили членам семей двух погибших военных и шести бойцам АТО, получившим инвалидность

Кабинет министров Украины выделил 5 млн 378,3 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи пострадавшим участникам антитеррористической операции. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, средства выделили членам семей двух погибших военных и шести военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в АТО.

Указано, что членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Согласно документу, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу - 300 минимумов, III группу - 250 прожиточных минимумов.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине составляет 1921 гривен.

Напомним, 14 августа Кабмин одобрил выплату 18,6 миллиона гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в АТО, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных время участия в АТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне Кабмин выделил деньги на 500 квартир участникам АТО, "афганцам" и участникам Евромайдана.

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