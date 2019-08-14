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Кабмин выделил почти 19 млн гривен пострадавшим участникам АТО

Новости » Общество    14.08.2019 - 18:06
Кабмин выделил почти 19 млн гривен пострадавшим участникам АТО
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, членам семей 11 погибших бойцов АТО выделят помощь на общую сумму 13 млн гривен

Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о выплате 18,6 миллиона гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных время участия в АТО. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, единоразовое пособие будет направлено:

  • членам семей 11 человек, погибших на общую сумму 13 млн грн;
  • 11 лицам, получившим инвалидность на общую сумму 5,6 млн грн.

Отмечается, что средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачено пособие в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а бойцам, получивших инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу - 300 минимумов, III группу - 250 прожиточных минимумов.

Напомним, в июне Кабмин выделил деньги на 500 квартир участникам АТО, "афганцам" и участникам Евромайдана.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале правительство выделило 17,5 млн гривен в качестве единоразовой помощи членам семей 10 погибших и 13 пострадавшим в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе военным.

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