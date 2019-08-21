ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін виділив понад 5 млн гривень постраждалим учасникам АТО

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 17:32
Кабмін виділив понад 5 млн гривень постраждалим учасникам АТО
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гроші виділили членам сімей двох загиблих військових і шести бійцям АТО, які отримали інвалідність

Кабінет міністрів України виділив 5 млн 378,3 тисяч гривень для надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, кошти виділили членам сімей двох загиблих військових і шести військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

Зазначено, що членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність у залежності від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Згідно з документом, тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

При цьому прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 1921 гривень.

Нагадаємо, 14 серпня Кабмін схвалив виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в АТО, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних час участі в АТО.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні Кабмін виділив гроші на 500 квартир учасникам АТО, "афганцям" і учасникам Євромайдану.

Кабмін знизив навантаження на місцеві бюджети по житлу для переселенців Кабмін виділив майже 19 млн гривень постраждалим учасникам АТО
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниНовини АТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся