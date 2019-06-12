Кабмин выделил деньги на 500 квартир участникам АТО, "афганцам" и "майдановцам"

Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Общая сумма выделене составляет 550 млн грн

Кабинет министров на своем заседании 12 июня утвердил распределение субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за пригодные для получения жилые помещения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно распоряжению правительства, выделяется 24,9 млн грн на квартиры для внутренне перемещенных лиц, которые принимали непосредственное участие в АТО и признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы, а также участников регулярных или добровольческих формирований.

Кроме того, выделяется 199,8 млн грн семьям погибших участников боевых действий на территории других государств и лицам с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств.

Другим распоряжением выделяется 305 млн грн для участников Второй мировой войны и лиц с инвалидностью I-II группы, полученной во время АТО.

Также 23,9 млн грн выделяется для лиц с инвалидностью I-II группы, которые получили инвалидность во время участия в Революции Достоинства.

Как отметили пресс-службе правительства, "большинство из будущих владельцев квартир ждали на жилье десятки лет".

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. "Сейчас деньги выдают непосредственно людям. Деньги ходят за человеком", - сказал Гройсман.

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,2%. По данным Госстата, в январе-апреле рост составил 28,1%.