Кабмин выделил 300 млн гривен на доступное жилье для ВПЛ

Фото: правительство (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства также пойдут на доступное жилье для 200 семей участников АТО/ООС

Правительство выделило 300 млн гривен на доступное жилье для 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В частности, 28 октября Кабмин на своем выездном заседании в Мариуполе Донецкой области принял ряд важных решений.

"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Кабмин также одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

Как анонсировало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет выездное заседание Кабинета министров в Мариуполе Донецкой области. Отметим, члены правительства находятся в Мариуполе в связи с завтрашним инвестиционным форумом.

Напомним, ранее Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты по жилью для переселенцев.

Добавим, комитет парламента по вопросам молодежи и спорта предлагает Кабинету министров Украины до 1 мая 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2025 годы.