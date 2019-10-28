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Гончарук сегодня проведет заседание Кабмина в Мариуполе

Новости » Политика    28.10.2019 - 15:35
Гончарук сегодня проведет заседание Кабмина в Мариуполе
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Заседание Кабмина пройдет сегодня вечером

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет выездное заседание Кабинета министров в Мариуполе Донецкой области. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Кабмина.

В частности, в пресс-службе подтвердили, что в Мариуполе пройдет выездное заседание правительства.

"Да, сегодня состоится заседание в Мариуполе. Будет обсуждаться ряд важных вопросов", - сообщили в комментарии РБК-Украина.

Как сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, сегодня представители правительства посетили поселок в Волновахском районе вблизи линии разграничения.

"Самый больной вопрос - невозможность использовать сотни гектаров земли. Первая проблема: часть земель заминирована, на другой части построены фортификационные сооружения, еще часть в серой зоне. Люди продолжают платить за эти земли налоги. Также людей волнуют вопросы диагностики туберкулеза, медицинского обеспечения, а именно нехватки педиатров, семейных врачей…Аккумулируем проблематику. Думаю, первые задания Алексей Гончарук поставит уже на вечернем заседании правительства в Мариуполе", - добавила Коляда.

Гончарук сегодня проведет заседание Кабмина в Мариуполе

Отметим, члены правительства находятся в Мариуполе в связи с завтрашним инвестиционным формумом.

Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что Кабмин закладывает более крепкий обменный курс гривны на 2020 год.

Кроме того, премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабмин не планирует уменьшать субсидии.

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