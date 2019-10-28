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Кабмін виділив 300 млн гривень на доступне житло для ВПО

Новини » Політика    28.10.2019 - 19:05
Кабмін виділив 300 млн гривень на доступне житло для ВПО
Фото: уряд (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти також підуть на доступне житло для 200 сімей учасників АТО/ООС

Уряд виділив 300 млн гривень на доступне житло для 950 родин, з яких 700 сімей внутрішньо переміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Зокрема, 28 жовтня Кабмін на своєму виїзному засіданні у Маріуполі Донецької області прийняв низку важливих рішень.

"Уряд розширив програму будівництва доступного житла. Йдеться про додаткові 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять збудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньопереміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС", - сказано у повідомленні.

Кабмін також схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.

Як анонсувало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук проведе виїзне засідання Кабінету міністрів у Маріуполі Донецької області. Відзначимо, члени уряду перебувають в Маріуполі в зв'язку із завтрашнім інвестиційним форумом.

Нагадаємо, раніше Кабмін знизив навантаження на місцеві бюджети по житлу для переселенців.

Додамо, комітет парламенту з питань молоді та спорту пропонує Кабінету міністрів України до 1 травня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки.

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