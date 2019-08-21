ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты по жилью для переселенцев

Новости » Общество    21.08.2019 - 16:59
Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты по жилью для переселенцев
Иллюстративное фото (rv.gov.ua)

В частности, правительство уменьшило размер софинансирования мероприятий по обеспечению ВПЛ жильем

Кабинет министров Украины снизил нагрузку на местные бюджеты для обеспечения жильем внутренних переселенцев. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, правительство одобрило проект постановления "О внесении изменения в пункт 4 Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины".

Так, проект предусматривает повышение способности органов местного самоуправления или соответствующих военно-гражданских администраций в части обеспечении ВПО жильем путем уменьшения размера софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета с 50% до 30%.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Украине заработал новый механизм распределения и предоставления временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Так, Кабинет министров Украины утвердил Порядок формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховной раде Украины предлагали разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, которое находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях.

Отметим также, правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам. В частности, эти средства будут направлены на строительство помещений для ВПЛ.

Кабмин одобрил кандидатуры глав ОГА в трех областях Правительство утвердило правила предоставления услуг по теплоснабжению
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпереселенцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь